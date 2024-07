Paleontoloog schenkt duizenden botten aan museum

"Ik heb over de hele wereld opgravingen mogen doen, heb aan documentaires van Discovery Channel kunnen werken en ben tientallen keren met vissersboten de Noordzee opgegaan om te zoeken naar resten", zegt Mol aan omroep NH. Tijdens het interview zit Mol in zijn woonkamer vol versteende fossielen en een schaalmodel van een zuidelijke mammoet.

In twee dagen verhuisde de volledige collectie naar het museum. Die verhuizing verliep vlekkeloos. De collectie zal in 's wereld eerste mammoetlaboratorium ondergebracht worden. "Dit is een van de grootste privécollecties van de wereld in zijn soort. Dat hij dat alles bij ons onder wil brengen is geweldig", aldus museumeigenaar Arie van den Ban.