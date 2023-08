Paddenstoelenexplosie door regenachtig weer | Fotoserie

Het regenachtige weer van de afgelopen weken is niet bepaald lekker zomerweer, maar het zorgt wel voor een ware explosie aan paddenstoelen in de natuur! Schimmels gedijen door de relatief lage temperatuur en hoge vochtigheidsgraad. "Wie daar oog voor heeft ziet de natuur op veel plekken veranderen in een sprookjesbos," zegt natuurgids Grietje Loof van IVN Natuureducatie.

Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar je ziet ze over het algemeen niet in zulke grote aantallen in de zomer. Volgens Grietje Loof is dit voor begin augustus ongekend. "Vorig jaar bijvoorbeeld was het ontzettend droog en dat kon je merken. Toen waren de paddenstoelen juist heel klein, gewoonweg verschrompeld. Maar door de natte zomer is de bodem nu echt in beweging," meldt Loof. "Zo zie je maar: elk nadeel heeft zijn voordeel."