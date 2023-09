Paddenstoelen nemen toe door lagere stikstofuitstoot

Het CBS heeft, in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging, een nieuwe analyse gemaakt van de gegevens uit het NEM meetnet bospaddenstoelen en de karteringsgegevens van de NMV. In hun publicatie hebben Van Strien en zijn collega’s met behulp van een combinatie van meetnet- en karteringsgegevens een nieuwe analyse gemaakt van de beschikbare data vanaf 1965. Er is gebruik gemaakt van NMV-verspreidingsgegevens van 130 goed in het veld herkenbare soorten bospaddenstoelen, verdeeld over drie functionele groepen: Ectomycorrhizavormende soorten, Bodembewonende saprotrofe soorten en houtbewonende paddenstoelen.

Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofuitstoot, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen, ook wel ECM-soorten genoemd, sinds het midden van de jaren negentig weer toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere stikstofuitstoot.

Het onderzoek wijst uit dat herstel grotendeels toe te wijzen is aan de reductie van stikstofbelasting. Veranderingen in bosbeheer lijken in individuele gevallen van invloed te zijn, echter zijn deze niet nationaal van toepassing geweest. Daarnaast is neerslag van invloed geweest. Het herstel dat na 1994 begon kentekent een droge periode. Op de zomer van 1998 na was de neerslag tussen 1994 en 2000 gemiddeld lager. De conclusie is dat de stikstofuitstoot een negatief effect heeft paddenstoelen, met ECM-soorten in het bijzonder.

Daarnaast toont de studie aan dat de genomen maatregelen van deze stikstofbelasting positieve effecten hebben op de paddenstoelenflora. Naast ECM-soorten profiteerden ook enkele soorten van de Rode Lijst. Echter is het herstel nog minimaal en is een situatie van voor 1975 nog lang niet bereikt.

Stikstofbelasting in de toekomst

De huidige stikstofbelasting is in veel gebieden nog altijd (ver) boven de norm. Het is daarom mede onze taak dit onder ogen te brengen van de politiek. Deze studie is een van de weinige die positieve effecten rapporteert van grootschalig ingezette milieumaatregelen.

