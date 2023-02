Padden op de wc in het Zwanenwater | Achter de schermen Achter de schermen • 03-09-2021 • leestijd 1 minuten • 407 keer bekeken • bewaren

Deze week strijkt het Vroege Vogels-team neer in het Zwanenwater, een prachtig gebied aan de zee. Willemijn heeft de tijd van haar leven omdat ze in een stoere terreinwagen mag rijden. In het donker gaat Menno op zoek naar de zeldzame knoflookpad maar vindt er mogelijk een op een onverwachte plek...