Padden en salamanders uit de put

Wat als je als pad of salamander in een put valt? Hoe kom je er uit? Daarvoor zijn inmiddels heel praktische trapjes ontwikkeld, zodat alle amfibieën kunnen ontsnappen uit het ondergrondse doolhof van straatkolken, meterputten en koekoeken. Per jaar belanden naar schatting een miljoen kikkers, padden en salamanders in deze putten.

Dat amfibieën in putten belanden gebeurt niet alleen tijdens de voorjaarstrek, de periode strekt zich uit van eind februari tot half november. Doordat ze de kolk niet meer uit kunnen, gaan de amfibieën dood door verdrinking, uitdroging of voedselgebrek. In droge periodes heeft het water in kolken bovendien een grote aantrekkingskracht, de dieren zoeken dan actief vochtige en koele plekken op.

© Rob Buiter

Trappen

Er is vorig jaar een amfibieëntrap ontwikkeld die ook voldoet aan de eisen van de afwatering; het water kan vrijlijk door de put naar binnen stromen terwijl een pad, salamander of kikker met gemak de put kan uitklimmen. Een veldproef van RAVON (kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) heeft vorig jaar laten zien dat deze hoektrap in trottoirkolken voor een groot deel van de amfibieën goed werkt.