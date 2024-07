Paartje baardgieren moet voor nageslacht gaan zorgen

Omdat men dacht dat de lammergieren lammetjes en ander vee zouden doden, werden de vogels vroeger hardnekkig bestreden, onder ander met vergiftigd aas. Aan het eind van de negentiende eeuw verdween de laatste baardgier dan ook uit de Alpen. Sinds 1978 loopt er een herintroductieprogramma, waarvoor in eerste instantie dieren uit Afghanistan zijn gehaald. Inmiddels is er een heus Europees stamboek, waarmee de genetische diversiteit van de dieren in de gaten wordt gehouden. In verschillende landen wordt er heel zorgvuldig gefokt met de vogels, om jonge dieren weer in de bergen uit te zetten. Het paartje dat deze week in Volkel aankwam is onderdeel van dat internationale fokprogramma.

Niet iedereen is enthousiast over het uitzetten van de gieren in het wild. Waar het gebruik van de ontstekingsremmer diclofenac bij vee in delen van Azië al is verboden, omdat gieren die besmet vlees eten eraan kunnen sterven, is het gebruik van dit diergeneesmiddel in Europa nog steeds toegestaan. Waarom zou je gieren uitzetten in een gebied waar ze het risico lopen om besmet vlees te eten?