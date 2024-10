Paargedrag reuzenpanda's vanuit ruimte gevolgd Nieuws • 27-09-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chinese wetenschappers gaan met behulp van satellieten in de ruimte het seksuele gedrag van reuzenpanda's volgen. Dat moet hen helpen bij het verzinnen van een oplossing om het uitsterven van het zoogdier te voorkomen, meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua dinsdag.

Met behulp van plaatsbepalingssatellieten wordt het paargedrag van de panda's in natuurreservaten in de provincie Shaanxi bestudeerd. ,,Het voortdurend volgen van hun bewegingen en hun seksuele activiteiten kan ons helpen om oplossingen te bedenken om hun uitsterven te vermijden'', aldus een van wetenschappers van het Chinese zoölogisch instituut.

Er wordt geschat dat er nog circa 1600 panda's in het wild bestaan. Hun leefgebied is vooral in de hooggelegen hellingen van berggebieden in centraal China, zoals Shaanxi, Sichuan en Tibet. Ze planten zich echter zowel in het wild als in dierentuinen maar zeer langzaam voort.