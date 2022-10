Overwinning Lula biedt nieuwe hoop voor Braziliaanse Amazone

Lula was van 2003 tot 2011 al president van Brazilië. In zijn regeerperiode was de ontbossing afgenomen, terwijl Bolsonaro de Amazone meer zag als belangrijke bron voor economische activiteiten, zoals veeteelt, mijnbouw of het verbouwen van soja voor veevoer. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne beloofde Lula dat hij zal zorgen voor betere bescherming van de Amazone als hij weer tot president zou worden gekozen.

In de Amazone komen niet alleen unieke dieren en planten voor, de grootste jungle op aarde heeft ook een enorme invloed op het neerslagpatroon van heel Zuid-Amerika en houdt een gigantische hoeveelheid koolstof vast. We verliezen de strijd tegen klimaatverandering, als we de regenwouden verliezen. Als we niets doen zijn we over 10 jaar 40% van de Amazone kwijt. Nu al is daar afgelopen jaar een bosgebied groter dan vijf keer Nederland verdwenen. Daarom is bescherming en herstel van het regenwoud essentieel, ook voor de lokale en inheemse bevolkingsgroepen die ervan afhankelijk zijn.