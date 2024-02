'Overschat de mogelijkheden van CO2-verwijdering niet'

Overheden en bedrijven overschatten in hoge mate de toekomstige mogelijkheden om CO2 uit de atmosfeer te halen en op te slaan. Die conclusie trekken Franse en Australische onderzoekers in een publicatie in Science. Ze waarschuwen in hun onderzoek voor de gevolgen van een al te groot vertrouwen in CO2-verwijdering.

Zowel overheden als een groeiend aantal bedrijven streven naar klimaatneutraliteit, vaak rond 2050. In theorie kan die neutraliteit op twee manieren worden bereikt: stoppen met activiteiten die broeikasgassen uitstoten, of op grote schaal broeikasgassen uit de atmosfeer halen. Dat laatste kan bijvoorbeeld door bomen te planten. Een andere methode is het produceren van biomassa of biobrandstoffen, in combinatie met het afvangen en opslaan van CO2. Planten die groeien nemen CO2 op. Als dat bij de verbranding niet de lucht ingaat, maar wordt afgevangen en onder de grond wordt opgeslagen, daalt uiteindelijk de CO2-concentratie in de atmosfeer.