Overlast houtrook door kachels dreigt te stijgen zonder extra beleid

De natuurlijke uitfasering door verkoop van ‘schone’ moderne kachels gaat niet snel genoeg, stelt TNO . Houtstook is de grootste bron van fijnstof in Nederland: vier keer zoveel als de emissies van verkeer. De afgelopen 30 jaar zijn andere bronnen van fijnstof zoals verkeer en industrie dikwijls sneller gedaald dan de emissie door houtverbranding. Dit heeft het gevolg dat de relatieve bijdrage van houtkachels is toegenomen van 12% in 1990 tot 26% in 2020.

Volgens cijfers van TNO gebruikt eén op 13 huishoudens in Nederland regelmatig een houtkachel of open haard. Daarnaast kiezen steeds meer mensen voor een kachel door de hoge energieprijzen. Decennialang was het totale brandhoutgebruik door huishoudens relatief stabiel rond de 1 miljoen ton hout per jaar. Hoewel harde gegevens hierover nog ontbreken, stelt TNO dat zowel brandhouthandelaren als de kachelbranche een groeiende vraag melden. Er zijn veel meer hout- en pelletkachels verkocht, maar er worden ook oude, viezere kachels volop tweedehands aangeboden. "De vraag is dan in hoeverre dat gevolgen heeft voor de hoeveelheid fijnstof die vrijkomt bij dat stoken".