Overlast eikenprocessierups zal meevallen voor zomer 2023

De rupsen in de eitjes zijn in goede conditie, aldus het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Zodra ze uit de eitjes komen kruipen ze door eikenbomen op zoek naar eten. Daar moeten ze nog even op wachten, want de eikenbomen zullen pas in de eerste week van mei in het blad staan. Tot die tijd kruipen de rupsjes in knoppen van de boom.