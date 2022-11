Overlast door eikenprocessierupsen is fors gedaald

De overlast van eikenprocessierupsen is fors gedaald en zal volgend jaar waarschijnlijk nog verder afnemen, verwacht het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Het aantal eikenprocessievlinders dat is uitgevlogen, ligt de laatste tijd namelijk aanmerkelijk lager dan vorig jaar. In speciale feromoonvallen, waarvan er 2200 in het land zijn geplaatst, werden de afgelopen maanden 65 procent minder vlinders aangetroffen dan in 2021.