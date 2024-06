Overijssel verwijdert invasieve waterplanten uit natuurgebieden

De provincie Overijssel trekt 7,2 miljoen euro uit om invasieve waterplanten te verwijderen in de Natura 2000-gebieden Wieden en de Weerribben. Ruim 4 miljoen euro komt via een Europese subsidie. Het project, waarbij met speciale harkboten de exotische planten uit het water worden gehaald, duurt vijf jaar. De provincie hoopt dat daarna de situatie weer via regulier onderhoud in de hand te houden is.