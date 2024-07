Overijssel stelt eigen grond beschikbaar voor zonnepark

De coöperatie, die zich inzet voor de "sociale, economische en ecologische bloei" van de gemeenschap in Notter en Zuna, heeft met twee agrariërs al afspraken gemaakt over de koop van hun grond. Om een sluitende businesscase te krijgen, is echter meer ruimte nodig. De provincie heeft nu ook toegezegd in het betreffende gebied "gedurende een periode een perceel grond" ter beschikking te stellen. Over de exacte voorwaarden vindt nog overleg plaats. Het is de bedoeling dat het zonnepark voor 25 jaar wordt aangelegd.