Overijssel plant voor 1,1 miljoen inwoners een boom

Op drie 'boomdeeldagen', waarvan komende zaterdag de eerste is, worden alle aankopen uitgedeeld. Het is de bedoeling dat verantwoordelijk gedeputeerde Martijn Dadema (GroenLinks) op 18 januari de 1,1 miljoenste boom uitreikt.

De stichting Behoud Twents Landschap stuurde afgelopen zomer een brandbrief naar de provincie Overijssel. Daarin schrijft de organisatie zich "ernstige zorgen" te maken over de "massale ontbossing" die in Natura 2000-gebieden zou plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het weghalen van bomen in die beschermde gebieden wordt gecompenseerd door elders nieuwe bomen te planten, maar volgens de stichting gebeurt dat "nauwelijks". De provincie zegt dat afspraken zijn gemaakt om op andere plekken 1400 hectare bos te realiseren. Tussen 2022 en 2030 wil Overijssel in totaal 3900 hectare nieuw bos aanleggen, wat neerkomt op ongeveer 15 miljoen bomen.