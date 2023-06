Overijssel onderzoekt mysterieuze koeiensterfte bij nieuwe dijk

Provincie Overijssel laat onderzoeken of de dood van 23 koeien op een veehouderij in de buurt van Kampen te maken heeft met mogelijk vervuilde grond in de buurt. Een motie van JA21, SP, Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging in Overijssel werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen, met 36 stemmen voor en 10 tegen.

"Op 10 mei werden we opgeschrikt door een verontrustend artikel in de Stentor over boer Jaap, die in bijna een jaar tijd 23 van z'n 60 koeien verloor", aldus fractievoorzitter Fred Kerkhof van JA21 Overijssel. "Zoiets kan natuurlijk gebeuren. Maar het probleem was echter dat niet meteen te ontdekken was waaraan die koeien zijn overleden. De boer is ervan overtuigd dat dit te maken heeft met de nieuw aangelegde dijk langs Het Reevediep."