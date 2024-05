Overijssel: liever energie uit zon en wind dan uit kleine kerncentrales

Het gaat dan om de kleinschalige opwek van kernenergie via kleine modulaire reactoren, de zogeheten SMR's. De ontwikkeling hiervan zit wereldwijd nog in de beginfase.

In het inwonersonderzoek krijgen duizend mensen uit Overijssel vragen over allerlei onderwerpen, onder meer over het opwekken van duurzame energie. Ze konden voor de vier opties een voorkeursvolgorde opgeven. De meest gekozen volgorde was zonnevelden op één, gevolgd door windturbines, biomassa en tot slot SMR's. Weliswaar noemde 27 procent van de ondervraagden kernenergie als 'meest positief', het hoogste na zonnevelden (42 procent), maar daar staat tegenover dat 41 procent de SMR's als minst positieve optie aanvinkte.