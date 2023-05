Overijssel hoeft niet te handhaven tegen koeien in de wei

Omdat de Overijsselse zaken zoveel tijd vergden, heeft de Raad van State in oktober vorig jaar al uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak tegen een veehouder in Baambrugge in Utrecht. De hoogste bestuursrechter bepaalde toen dat de stikstofuitstoot van koeien en mest in de wei weggestreept mag worden tegen emissie in de stal, het zogenoemde intern salderen.