Overijssel biedt PAS-melders weer een kans om boetes te voorkomen

PAS-melders zijn ondernemers - veelal boeren - die in het verleden geen natuurvergunning nodig hadden voor het uitstoten van een beperkte hoeveelheid stikstof en daar toen alleen melding van hoefden te maken. Door een uitspraak van de Raad van State in 2019 werd een vergunning wél verplicht, maar het is sindsdien vrijwel onmogelijk om die te krijgen. Omdat de PAS-melders buiten hun schuld om niet over de benodigde vergunning beschikken, werd de situatie aanvankelijk gedoogd. Milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) dwong echter bij de rechter af dat provincies verplicht zijn om overtreding van de stikstofregels aan te pakken.