Overige onderwerpen: sportleraar wordt boswachter en BoerenNatuur

Klever, zelf regulier melkveehouder met zo’n 120 stuks vee, is sinds november de nieuwe voorzitter van BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van de 40 regionale agrarische collectieven. Alleen via zo’n collectief kun je als boer aanspraak maken op de subsidie voor het uitvoeren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Bijvoorbeeld voor het beheren van heggen en akkerranden of weidevogelvriendelijk maaien. Ruim één op de vijf boeren in Nederland krijgt deze subsidie, namelijk zo’n twaalfduizend. Klever: "Desalniettemin wordt het ANLb slechts op circa 6% van de totale landbouwgrond in Nederland uitgevoerd, en dat is veel te weinig."