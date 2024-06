Overheid opent strijd tegen natuurbranden

Om beter voorbereid te zijn op natuurbranden stelt demissionair minister van Natuur, Christianne van der Wal, geld beschikbaar voor kennisverwerving, herinrichting van natuurgebieden en de vervanging van naaldbomen voor loofbos. Dat meldt de VVD-bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

"Als gevolg van de toegenomen hitte en droogte is het risico op natuurbranden gegroeid", zegt Van der Wal tegen het AD. "Juist in ons dichtbevolkte land zullen natuurbranden snel aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Ik vind het daarom de hoogste tijd dat we dit serieus nemen."