Overeenstemming onder klimaatwetenschappers helpt tegen desinformatie

De eensgezindheid onder klimaatwetenschappers wordt onderschat. Vrijwel alle klimaatexperts (97 tot 99,9 procent) die in wetenschappelijke tijdschriften publiceren zijn het erover eens dat het klimaat verandert door menselijke activiteiten, maar wereldwijd denken burgers dat de overeenstemming kleiner is. Een studie onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit van Wenen laat zien dat burgers in 27 landen de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering te laag inschatten.

Volgens de onderzoekers kan het benadrukken van de grote overeenstemming onder klimaatonderzoekers helpen tegen desinformatie over het onderwerp. Hun studie duidt erop dat deze kennis bij een kleine groep ondervraagden ertoe leidt dat ze hun eigen ideeën aanpassen. Zo'n 5 procent ging iets meer geloven in door mensen veroorzaakte klimaatverandering, na te hebben vernomen dat gespecialiseerde wetenschappers het hier bijna allemaal over eens zijn. De steun voor maatregelen tegen klimaatverandering neemt hiermee niet direct toe. De toevoeging dat 88 procent van de auteurs van het VN-klimaatpanel (IPCC) klimaatverandering als een 'crisis' ziet, blijkt nauwelijks van invloed.