Overasseltse Vennen, paarse hei, Aziatische hoornaars en overige onderwerpen

Wie goed op de hoogte is van legendes in Noord Brabant kent vast en zeker ook het verhaal van Marieke, het meiske en de paarse hei. Het verhaal achter hoe de heide aan haar mooie paarse kleur is gekomen, want ooit was zij stralend wit. Theaterproducer Marc Isphording maakte over deze legende een podcast, die u hier kunt beluisteren. Samen met ecoloog Nico Ettema en Vroege Vogels wandelt hij over de plekken waar Marieke ook ooit haar klompen neerzette: de heide rond Uden.