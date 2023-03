Over de Sallandse Heuvelrug loopt de Route van Verloren Soorten

Natuurmonumenten heeft in natuurgebied Sallandse Heuvelrug in Overijssel een zogenoemde 'Route van Verloren Soorten' uitgezet. Tijdens een wandeling van ruim 4 kilometer ontdekken wandelaars welke soorten dieren en planten bijna of helemaal verdwenen zijn door verdroging, versnippering, vervuiling en verzuring, aldus de natuurorganisatie. Van tien soorten staan in het gebied borden met foto's en wetenschappelijke uitleg.