Oudste natuurhistorisch museum in nood + filmpje

Het museum werd in 1911 opgericht door onderwijzer J.B. Bernink. In 112 jaar tijd verzamelde Natura Docet de meest uiteenlopende objecten; van de laatste bever van Nederland tot een ‘lokoehoe’ en een mammoetskelet die maar net in het museum past. Het pronkstuk? Een tweeënhalf meter lange Europese steur, gevangen bij een sluisje in Nordhorn. Als in het museum brand uitbreekt is Eric vastbesloten de steur te redden: “Een mammoet kun je kopen op het internet, deze steur niet”.