Opwarmende adders in het hoogveen

In het natte Bargerveen leven talloze diersoorten, waaronder reptielen en amfibieën. Zo leven er kleine watersalamanders, padden, kikkers – zoals de heikikker. Maar ook de levendbarende hagedis, gladde slang én adder. Die laatste is in deze tijd van het jaar goed te zien, want ze liggen nu te zonnen.

De adder is de enige giftige slang die in Nederland voorkomt. Vooral in het noorden en oosten in het land zijn er veel te vinden. Ze leven graag in drassige gebieden zoals in moerassen en veengebieden. Toch moet het gebied niet te nat zijn. De overwinteringsplek moet namelijk een beetje droog blijven. In de winter houdt de slang een winterslaap in een vorstvrij hol. Daarvoor zoekt hij hogere delen in het Bargerveen op, in holtes tussen graspollen, boomwortels of de speciaal aangelegde adderhotels.