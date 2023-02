Opvang regenwater verplicht bij nieuwbouw Tilburg

Tilburg gaat bouwers in de toekomst verplichten systemen aan te leggen om regenwater op te vangen en vast te houden. Voor zover bekend is de Brabantse gemeente de eerste in Nederland die afdwingbare regels voor hemelwateropvang gaat hanteren, schrijft het FD .

De maatregel is een antwoord op intensievere regenval, met name in de winter. In de zomers zijn er de laatste jaren juist langere periodes van droogte. Dat leidt in Noord-Brabant, maar ook in de rest van het land, tot bezorgdheid over de watervoorziening in de toekomst. Daarom vindt de gemeente Tilburg dat regenwater niet zomaar meer het riool in mag stromen.