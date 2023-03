Politieke partijen stemmen diervriendelijker

De Partij voor de Dieren is de meest diervriendelijke partij en deelt die eerste plaats met eenmansfractie Den Haan. Dat laatste is opvallend: Liane den Haan splitste zich in mei 2021 af van 50PLUS. Met een score van 55 procent stemde deze partij tijdens Rutte III een stuk minder diervriendelijk.

BVNL, BBB, VVD, SGP, CDA en FVD stemden vaker tegen dan voor dierenwelzijn. Hekkensluiter FVD van Thierry Baudet is daarbij de enige partij die nog dieronvriendelijker is gaan stemmen dan ze al deed. Met een score van 21 procent laat de partij het CDA en BBB ruim achter zich. De partij lijkt zich bewust te profileren als dieronvriendelijk. Zo stemde de FVD als enige partij tegen een verbod voor stroomstootwapens op dieren en tegen verschillende initiatieven om het gebruik van proefdieren te verminderen.

De aandacht voor dierenwelzijn lijkt te groeien in politiek Den Haag. In vergelijking met de afgelopen kabinetsperiodes is een opwaartse trend te zien. Zo klimt de VVD van 5 en 9 procent gedurende Rutte II en III naar 46 procent in de huidige kabinetsperiode. Zelfs het CDA laat een diervriendelijkere kant zien met 37 procent nu ten opzichte van 10 en 7 procent in de vorige periodes.