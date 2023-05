Opruimen slachtoffers vogelgriep stokt: wie is verantwoordelijk?

"Maar per gemeente zijn er al grote verschillen", zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. "In de ene gemeente is de Dierenambulance de aangewezen partij, in de andere gemeente weer niet. Dat maakt de situatie onduidelijk. Bovendien kost het onze vrijwilligers heel veel tijd, en dat voor iets wat eigenlijk niet hun taak is."