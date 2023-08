Opruimen slachtoffers vogelgriep "psychisch heftig"

Het gevreesde werd werkelijkheid; er werd vogelgriep vastgesteld in de broedkolonie. Loeve: “De horrorbeelden van al die stervende vogels gaan gelijk door je hoofd heen”. Een team ging wekelijks gehuld in witte pakken op pad en om zoveel mogelijk dode dieren op te ruimen. “Vorig jaar is uit onderzoek op onder andere Bliek gebleken dat opruimen helpt.” Toch blijft het een rotklus volgens Loeve: “Je ziet stervende beesten en jongen die geen ouders meer hebben, dat is psychisch best wel heftig”.