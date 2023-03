Oproep natuurorganisaties: geef de wadvogels rust en ruimte Nieuws • 16-09-2021 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Fotograaf: Maureen

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Mooie stranden, het prachtige Wad, lekker uitwaaien, fietsen en wandelen, het jaarrond weten mensen het Waddengebied te vinden. Het is ook leefgebied van miljoenen vogels. Tijdens de najaarstrek die nu in volle gang is, zijn vogels in het Waddengebied om uit te rusten en bij te tanken. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed en de rust van wadvogels staat onder druk. Natuurorganisaties roepen waddenliefhebbers daarom op om meer rekening te houden met de rust en ruimte die vogels nodig hebben in het Waddengebied.



Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals de scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan. Tijd om in actie te komen en de neerwaartse trend in broed-en trekvogelpopulaties in het Waddengebied om te buigen. Bij het voorkomen van verstoring, om onze wadvogels weerbaarder te maken, hebben we alle waddenliefhebbers nodig. We roepen hen dan ook op om vogels de rust en ruimte te bieden die ze nodig hebben.”

Elke verstoring kost energie

Veel vogels die zomers in het waddengebied of ten noorden van ons land broeden, trekken in het najaar naar het zuiden om daar te overwinteren. Een flinke tocht van duizenden kilometers die veel van vogels vergt en te vergelijken is met een topsportprestatie. Voldoende rust en voedsel zijn daarbij cruciaal. Helaas worden vogels regelmatig verstoord door recreanten, vaak onbedoeld.



Opvliegen door verstoring kost vogels veel energie. Gebeurt het één keer, dan is dat niet heel erg. Maar wanneer verstoringen elkaar te vaak opvolgen, leidt het onnodige energieverlies tot een slechtere conditie en daarmee een kleinere kans op het overleven van de trektocht naar het zuiden. Ook gaan vogels bij structurele verstoring gebieden vermijden. Voldoende rust voor vogels is sowieso belangrijk, zeker ook tijdens de broedperiode is rust noodzakelijk. Wanneer broedvogels door verstoring te vaak het nest verlaten komen er (te) weinig jongen groot.