Oproep: haal alsemambrosia uit de tuin tegen hooikoortsklachten

Vijf instellingen roepen tuinbezitters op om alsemambrosia te verwijderen. Deze exotische plant veroorzaakt ernstige hooikoortsklachten en is al een aantal jaren bezig aan een opmars in Nederland. De zaden van de plant zijn in tuinen terechtgekomen via vogelvoer, zeggen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA, kennisorganisatie FLORON, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en Pollennieuws/Flora van Nederland.