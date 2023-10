Oproep boswachters: kabinet kom direct in actie voor natuur

Honderden boswachters van Natuurmonumenten willen dat het volgende kabinet direct in actie komt voor de natuur. Die verslechtert volgens hen steeds verder en de achteruitgang gaat steeds sneller. De tijd van beterschap beloven is voorbij, er moet nu actie komen, stellen zij dinsdag in een advertentie in het AD, gericht aan de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer.