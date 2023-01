Oproep aan universiteiten en hogescholen om duurzaam te bankieren

Wetenschappers en studenten roepen hun onderwijsinstellingen op duurzaam te gaan bankieren. De financiële dienstverleners van Nederlandse universiteiten en hogescholen handelen namelijk niet in lijn met het Parijsakkoord. Daarom stuurt Scientists for Future NL samen met de KNAW Jonge Akademie, 10 universitaire Young Academies en Studenten voor Morgen een brief naar alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland.