Oproep aan Tweede Kamer: laat klimaataanpak niet stilvallen

Diverse milieupartijen, decentrale overheden, het bedrijfsleven en netbeheerders hebben fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om door te gaan met de klimaataanpak. Het gaat onder meer om vakbond CNV, klimaatorganisatie Urgenda, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), netbeheerder Stedin, werkgeversorganisatie VNO-NCW, Natuur & Milieu en de Unie van Waterschappen. "Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren."

De val van het vierde kabinet van Rutte betekent dat onderwerpen kunnen stilvallen, zeggen de partijen achter de oproep. Maar daardoor dreigen we de klimaatdoelen niet te behalen. "Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!"