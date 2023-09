Oproep aan Chemours: stoppen, opruimen en rekenschap geven

Naast vertegenwoordigers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Extinction Rebellion Drechtsteden en een natuurspeeltuin uit Sliedrecht was er ook ruimte voor persoonlijke verhalen van inwoners van Dordrecht. Zo vertelde een vrouw dat ze haar vier kinderen borstvoeding had gegeven en later hoorde dat daar mogelijk verhoogde PFAS-concentraties in hebben gezeten. "We kunnen allemaal leven zonder een teflonpan", zo doelde ze op een product van Chemours. "Maar zonder schoon voedsel en water kan niemand. Ik wil dat dit stopt en dat ze al die zooi gaan opruimen."