Opnieuw te hoge concentratie PFOS gemeten in Twentse beek

PFOS, onderdeel van de PFAS-familie, is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet of nauwelijks afbreken in het milieu en die schadelijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Behalve in Twente zijn ook in de omgeving van andere vliegvelden verhoogde PFOS-concentraties gemeten, zoals in een sloot langs Lelystad Airport en in de buurt van vliegbasis Leeuwarden.