Opnieuw klachten over lesmateriaal gemaakt varkenssector

In 2020 stuurt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ongevraagd het lesmateriaal The Pig Story naar basisscholen. Het materiaal schetst een rooskleurig beeld van de varkenssector, zonder vermelding van het dagelijkse dierenleed. Varkens in Nood dient daarop een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die bevestigt dat er inderdaad sprake is van misleidende reclame, gericht op kinderen. De POV belooft daarop om de campagne aan te passen, maar doet dat uiteindelijk niet. Zo noemt het lesmateriaal een stalen kraamhok nog altijd ”een speciaal hok voor de zeug om samen te zijn met haar biggen”. Het lesboekje verhult dat een zeug wekenlang staat opgesloten in een krappe kraamkooi waarin ze zich niet eens kan omdraaien.