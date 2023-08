Opnieuw een wolf doodgereden, teller staat op 18

Het is nog niet duidelijk welke wolf bij Arnhem is doodgereden. Dat moet blijken uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het kan gaan om een wolf van het paar dat in de buurt van Schaarsbergen zit, vlak bij Arnhem. Het kan ook een jonge wolf zijn uit een van de roedels op de Veluwe. In deze tijd van het jaar gaan jonge wolven op zoek naar een eigen territorium. Om die reden is het volgens wolvenkenners ook goed mogelijk dat de doodgereden wolf uit Duitsland kwam. Een instituut van de Universiteit Utrecht doet lichamelijk onderzoek op het stoffelijk overschot van het dier.