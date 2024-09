Opluchting Varkens in Nood: verbod stroomstootwapens komt er toch

Het verbod laat lang op zich wachten. In juni 2024 toont nieuw onderzoek van Varkens in Nood aan dat transporteurs nog steeds onverminderd tasers misbruiken om varkens te mishandelen met stroomstoten. We roepen de landbouwminister in een brandbrief op om het aangekondigde verbod op tasers onmiddellijk in te laten gaan. Vlak voor zijn vertrek laat Adema weten dat de regelgeving af is. Hij zegt erop te vertrouwen dat zijn opvolger het verbod zal invoeren.