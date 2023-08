Ophokplicht voor commerciële kippenboeren vanwege vogelgriep Nieuws • 12-02-2020 • leestijd 1 minuten • bewaren

Commerciële pluimveehouders moesten hun kippen vanaf middernacht (00.00 uur) voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw heeft een ophokplicht aangekondigd voor boeren met 250 of meer kippen, nadat in het Duitse Bretzfeld de vogelgriep was aangetroffen.

De kans op verspreiding van het virus in andere delen van West-Europa zou daarom ook toenemen. Voorlopig moeten de pluimveehouders hun kippen binnen houden. Over vier weken komen deskundigen die het ministerie informeren over de situatie weer bij elkaar om te kijken of de dreiging voldoende is afgenomen.

"Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken", schrijft het ministerie.

Verspreiding door Europa

Op 31 december 2019 werd in Oost-Polen een uitbraak geconstateerd van de vogelgriep. Nadat in meerdere landen in Midden- en Oost-Europa het virus was uitgebroken, vroeg een deel van de pluimveesector om een ophokplicht. Maar zo'n "ingrijpende maatregel" was in januari nog niet nodig, zei landbouwminister Carola Schouten toen.

Ze beloofde wel dat de experts vinger aan de pols zouden houden. Nu in Zuidwest-Duitsland het virus is gesignaleerd, is de kans dat Nederlands pluimvee door wilde vogels wordt besmet "iets hoger", volgens de bewindsvrouw. Vandaar dat ze besloten heeft het pluimvee verplicht te laten ophokken.

Eind 2017 kondigde Schouten een ophokplicht af vanwege een vogelgriepuitbraak. De pluimveesector houdt in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zo'n 100 miljoen kippen.



