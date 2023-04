Ophef rond nieuwste serie David Attenborough

Maar nog voor de serie van start ging ontstond er ophef in Groot-Brittannië. Volgens de Britse krant 'The Guardian' heeft de BBC uit vrees voor rechtse kritiek besloten de laatste en zesde aflevering van 'Wild Isles' niet uit te zenden op tv. De BBC geeft als reactie dat het van begin af aan de bedoeling was om deze aflevering alleen via internet te publiceren.

Het is een stem die bijna iedereen wel herkent: de donkere warme stem van natuurfilmmaker David Attenborough. Hij is 96 jaar oud maar nog steeds vol vuur over de natuur. Zijn nieuwste serie speelt zich af in zijn geboorteland, Groot-Brittannië. ' Wild Isles ' geeft een fantastisch beeld van de natuur op diverse Britse eilanden: van papegaaiduiker tot otter en van roodborst tot orka's.

De zesde aflevering zou politiek gevoelig liggen en naast het natuurschoon van het Verenigd Koninkrijk ook over klimaatverandering, ontbossing en de fors gedaalde biodiversiteit gaan in eigen land. Tevens is de serie deels gefinancierd door een aantal natuurbeschermingsorganisaties. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Heggenlandschap in Exmoor, Zuidwest Engeland © Fotograaf TheodeMan

Tim de Wit

Het is volgens Tim de Wit, oud correspondent in Groot-Brittanië voor de NOS, voor het eerst dat de klimaatsceptici zo van zich laten horen. "David Attenborough wordt door zowel links als rechts omarmd. Door hem hebben alle Britten een enorm besef wat betreft natuur. Van hem hoorden ze over de plastic soep in de oceanen. Hij heeft die bewustwording op de kaart gezet. Een icoon in de strijd voor bescherming van de natuur.

En net als de BBC helemaal onafhankelijk, niet gekoppeld aan Greenpeace of een andere belangenorganisatie. Ik denk dat de Britten door hem een groter natuurbesef hebben dan wij hier in Nederland. Maar nu voor t eerst hoor je commentaar vanuit de rechter vleugel, die zijn nu sceptisch. Met name politicus Nigel Farage komt met commentaar en trekt de verhalen van David Attenborough in twijfel."

Papegaaiduikers en Engels gras © Fotograaf leovo