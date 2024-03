Ophef in EU-parlement door gestrande natuurherstelwet

De wet, die de rappe achteruitgang van de Europese natuur moet stoppen, is vlak voor de eindstreep gestrand. Ook nadat de Tweede Kamer het kabinet had gedwongen tegen te stemmen leek de veelbesproken wet het lang nipt te halen. Maar op de valreep liep Hongarije over naar de tegenstanders, die daardoor met genoeg zijn voor een blokkade. Voorzitter België zag er daarop wijselijk vanaf de wet maandag in Brussel in stemming te brengen.