Opgroeiende vissen in de Blauwe Kamer

Twan Stoffers van de Wageningen Universiteit onderzoekt vissen in de uiterwaarden van de Rijn. Hij bekijkt welke vissen welke soort gebieden gebruiken in welke periode van het jaar. Uiteindelijk gaan de resultaten naar Rijkswaterstaat om de uiterwaarden te verbeteren.

Een rivier als de Rijn is door de mens geschikt gemaakt voor scheepvaart. Hij stroomt snel, is breed en er is weinig begroeiing langs de oevers. Fijn voor de scheepvaart, maar minder fijn voor de vissen. Zeker tijdens het opgroeien.

De Blauwe Kamer is een van de eerste gebieden waar ruimte kwam voor de rivier. Hier liggen plassen en een strang die aan een kant verbonden is aan de rivier. Op andere plekken in de Nederrijn liggen ook nevengeulen, die zijn aan twee plekken verbonden aan de rivier waardoor er wat meer stroming is.

De strang in de Blauwe Kamer is een idyllische uiterwaard met veel verschillende habitats. Er zijn oeverplanten, hout, ondiepe plassen en een verbinding met de rivier. Op al die verschillende plekjes komen weer andere vissoorten voor. En het is voor de vissen perfect om te paaien en op te groeien.

Planten en warm water

Vissen hebben warmte nodig om op te groeien. De ondiepe plassen warmen sneller op dan de grote rivier. Door de planten is er voldoende te eten, plek om te schuilen en om eitjes af te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat de kraamkamers goed werken, want ze vinden er veel jonge vissen.

