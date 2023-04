Op zoek naar de schietmot – en de kokerjuffer

De schietmot is een motachtig insect dat je vooral langs de oevers van beken, rivieren, meren en sloten kunt vinden, meestal ’s avonds in de schemering of ’s nachts, met een lamp. De larven van de schietmot groeien op in het water als kokerjuffers: dus wat de rups is bij vlinders, is de kokerjuffer bij schietmotten. In het onlangs verschenen boek ‘De schietmotten van de Benelux’ staan alle soorten schietmotten (Trichoptera) van Nederland, België en Luxemburg beschreven. Dat zijn er maar liefst 232! Daarvan komen er 182 in Nederland voor.