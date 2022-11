Op termijn ook vliegtaks op transferpassagiers en privéjets

Voor komend jaar kan het kabinet de vliegtaks niet aanpassen, liet Jetten doorschemeren tijdens het debat over het Belastingplan. Maar hij is door de partijen wel aan het denken gezet. "We zoeken naar vormen om vliegen beter te beprijzen. Daar zetten we nu een belangrijke stap in met de aanpassing van de vliegbelasting. Maar onder andere op privéjets en op transferpassagiers, zit er nog een lacune in het beleid."