Op strand van Zandvoort liggen de meest sigarettenpeuken

Vrijwilligers hebben in iets meer dan twee weken 86.954 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. "Dat zijn er bijna 30.000 meer dan vorig jaar", zegt strandafvalexpert Marijke Boonstra. De grootste hoeveelheid peuken is gevonden op het strand van Zandvoort. Vrijwilligers haalden daar 33.121 stuks weg. Daarmee is Zandvoort koploper. Op het strand van Scheveningen, de nummer 2 op de lijst, zijn bijna 13.000 peuken weggehaald, meldt Stichting De Noordzee, de organisator van de schoonmaakactie.