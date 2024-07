Op pad met Midas Dekkers | Droomreportage #1

Van 1980 tot 2007 was bioloog Midas Dekkers de vaste columnist bij Vroege Vogels. Hij schreef in er die tijd 1250. De meeste van zijn columns gaan over een bepaald dier, maar zeggen uiteindelijk meer over onszelf. Zijn allereerste column voor vroege Vogels was te horen op eerste paasdag in 1980 en was getiteld De Paashaas. Die is te beluisteren in onderstaand fragment.