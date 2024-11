Op natuurexpeditie in het Vondelpark + filmpje

Expeditie 10 is een initiatief van Vroege Vogels waarbij het idee is dat basisschoolkinderen door heel het land 10 soorten dieren leren te herkennen. Onder andere de koolmees, regenworm, de grote brandnetel en de kauw staan op deze lijst. Stichting Ecokids, die natuurlessen op basisscholen in Amsterdam verzorgt, biedt speciale Expeditie 10 lessen aan voor scholen. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen een speciale afvinkkaart van Expeditie 10 om te noteren welke soorten ze van deze tien kunnen vinden.

Natuurlijk wordt er ook gekeken naar alle andere soorten dieren en planten die er te zien zijn tijdens de wandeling. Bovendien leren de kinderen in welke hoofdgroepen dieren- en plantenrijk zijn ingedeeld. Cathy Wiersema is natuurdocent en vindt een excursie als deze heel belangrijk: “ Niet elke school is dichtbij bij een park, maar er is altijd wel natuur in de buurt te vinden. En ook dus iets van expeditie 10. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook de samenhang in de natuur begrijpen. Dat een regenworm voedsel is voor een mol en een koolmees, en dat een insect een brandnetel nodig heeft. Dat is belangrijk”