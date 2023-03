Op de huid van de heide, Insect van het Jaar, Wim de Bie en andere onderwerpen

De deze week overleden Wim de Bie was in 2005 was als hoofdredacteur van Bieslog – en daarmee de eerste blogger van Nederland – te horen in Vroege Vogels. De Bie maakte zich toen kwaad over de plannen voor een snelwegverbinding tussen de A6 en de A9, dwars door zijn geliefde Naardermeer, waar hij vaak te vinden was – hij woonde toen in Bussum en maakte voor de VPRO het televisieprogramma ‘De Bunker van De Bie’, vanuit een oude bunker in het Naardermeer. Het stuk snelweg is er nooit gekomen. En laten we, om Wim de Bie in herinnering te houden, ervoor zorgen dat die plannen voor altijd in de kast blijven.